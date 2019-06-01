Ученые зафиксировали частые случаи проведения операций на неправильной стороне тела человека





Авторы исследования предполагают, что данные о подобных инцидентах не вносятся в базу, поэтому реальное число ошибочных операций может быть гораздо выше. Автор исследования, доктор Даниэль Арнал из больницы Universitario Fundaciоn Alcorcоn в Мадриде, отметил, что поступившие данные помогли предотвратить возникновение подобных ошибок на практике. Дальнейшие действия в данном направлении требуют правильного применения контрольных списков безопасности хирургических операций и создания стандартизированного протокола маркировки места хирургического вмешательства.Согласно результатам исследования, за 11 лет был зарегистрирован 81 инцидент ошибки при операциях, при этом большое количество отмечалось в ортопедической и офтальмологической хирургии. Часто врачи ошибаются со стороной тела при анестезии, что иногда приводило к нанесению серьезного вреда.