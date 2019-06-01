Ученые зафиксировали частые случаи проведения операций на неправильной стороне тела человека
Ученые зафиксировали частые случаи проведения операций на неправильной стороне тела человека. Согласно новым исследованиям, представленным на Конгрессе Европейского общества анестезиологов в Вене, за последние 10 лет в более чем 100 больницах Испании было зарегистрировано около 80 случаев ошибок.
Авторы исследования предполагают, что данные о подобных инцидентах не вносятся в базу, поэтому реальное число ошибочных операций может быть гораздо выше. Автор исследования, доктор Даниэль Арнал из больницы Universitario Fundaciоn Alcorcоn в Мадриде, отметил, что поступившие данные помогли предотвратить возникновение подобных ошибок на практике. Дальнейшие действия в данном направлении требуют правильного применения контрольных списков безопасности хирургических операций и создания стандартизированного протокола маркировки места хирургического вмешательства.
Согласно результатам исследования, за 11 лет был зарегистрирован 81 инцидент ошибки при операциях, при этом большое количество отмечалось в ортопедической и офтальмологической хирургии. Часто врачи ошибаются со стороной тела при анестезии, что иногда приводило к нанесению серьезного вреда.
Авторы исследования предполагают, что данные о подобных инцидентах не вносятся в базу, поэтому реальное число ошибочных операций может быть гораздо выше. Автор исследования, доктор Даниэль Арнал из больницы Universitario Fundaciоn Alcorcоn в Мадриде, отметил, что поступившие данные помогли предотвратить возникновение подобных ошибок на практике. Дальнейшие действия в данном направлении требуют правильного применения контрольных списков безопасности хирургических операций и создания стандартизированного протокола маркировки места хирургического вмешательства.
Согласно результатам исследования, за 11 лет был зарегистрирован 81 инцидент ошибки при операциях, при этом большое количество отмечалось в ортопедической и офтальмологической хирургии. Часто врачи ошибаются со стороной тела при анестезии, что иногда приводило к нанесению серьезного вреда.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:48