Google запатентовала свое новое медиаустройство





О получении соответствующего патента заявила Федеральная комиссия по связи США. В опубликованных документах нет четкого описания данного девайса, но скорее всего это новая «умная» колонка от Google, оснащенная фирменным Google Assistant. Это очередная модель в серии Google Home или Nest Hub. В патенте медиаустройство имеет тонкий профиль, напоминающий пилюлю.Девайс поддерживает технологии Bluetooth и Wi-Fi, а также располагает литиево-ионной батареей на 3,8 В с поддержкой функции зарядки. Это говорит о том, что новинку можно брать с собой и использовать без подключения к сети. Других подробностей о модели в документах нет.Компания Google активно внедряет технологию помощника Google Assistant в свои устройства, а также создает некоторые специально для этой цели. Уже сейчас у бренда есть линейка «умных» колонок Google Home, а недавно состоялся очередной громкий анонс – представили Nest Hub Max. Это центр мультимедийного дома, способный объединять всю остальную «умную» технику, а также выполнять видеозвонки, делать фотографии и т.д. Главным конкурентом Google является Amazon с их Echo Snow 5, имеющим ассистента Alexa.