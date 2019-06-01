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Марина Африкантова призналась, что вместе с Машей Кохно всем «перемывает косточки»

Участница реалити-шоу «Спаси свою любовь» Марина Африкантова сообщила подписчикам, что вместе с лучшей приятельницей, а по совместительству и бывшей коллегой по съемочной площадке Марией Кохно «перемывает косточки» всем. Оказывается, что сегодняшнюю ночь блондинка провела не дома.

Марина Африкантова призналась, что вместе с Машей Кохно всем «перемывает косточки»

Считанные часы назад Африкантова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, которая вызвала шквал критики в социальных сетях. На снимке Марина была запечатлена в компании своей близкой подруги Марии, которая не так давно оказалась в центре громкого скандала в Периметре.

Напомним, что несколько недель назад Дима Дмитренко признался в том, что состоял в связи с Кохно в период, когда расставался с Олей Рапунцель.

Под свежим кадром Африкантова оставила короткий пост, в котором призналась подписчикам, что почти до 4 часов утра «перемывала косточки» всем с Кохно.

Марина Африкантова призналась, что вместе с Машей Кохно всем «перемывает косточки»

«На часах 3:45. Рассвет. Перемыли косточки всем. Со спокойной душой можно разъезжаться. Люблю тебя, мой цветочек. P.S. Всегда вместе, всегда на связи», - написала под фото звезда «Дома-2».

Нужно сказать, что именно пост возлюбленной Романа Капаклы попал под критику интернет-пользователей. Один за другим фолловеры принялись указывать Марине и Марии на то, что им бы лучше в своем возрасте заняться чем-то серьезным, а не «перемыванием косточек» до утра.

«По 35 лет «цветочкам». Вы перемыли, вам перемоют. Поведение 12-летних девочек! Смешно же!», «Будь внимательна к Кохно! Она потом эти же косточки будет перемывать с кем-то другим», - пишут в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:40

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