Марина Африкантова призналась, что вместе с Машей Кохно всем «перемывает косточки»

«На часах 3:45. Рассвет. Перемыли косточки всем. Со спокойной душой можно разъезжаться. Люблю тебя, мой цветочек. P.S. Всегда вместе, всегда на связи», - написала под фото звезда «Дома-2».

«По 35 лет «цветочкам». Вы перемыли, вам перемоют. Поведение 12-летних девочек! Смешно же!», «Будь внимательна к Кохно! Она потом эти же косточки будет перемывать с кем-то другим», - пишут в Сети.



Считанные часы назад Африкантова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежую фотографию, которая вызвала шквал критики в социальных сетях. На снимке Марина была запечатлена в компании своей близкой подруги Марии, которая не так давно оказалась в центре громкого скандала в Периметре.Напомним, что несколько недель назад Дима Дмитренко признался в том, что состоял в связи с Кохно в период, когда расставался с Олей Рапунцель.Под свежим кадром Африкантова оставила короткий пост, в котором призналась подписчикам, что почти до 4 часов утра «перемывала косточки» всем с Кохно.Нужно сказать, что именно пост возлюбленной Романа Капаклы попал под критику интернет-пользователей. Один за другим фолловеры принялись указывать Марине и Марии на то, что им бы лучше в своем возрасте заняться чем-то серьезным, а не «перемыванием косточек» до утра.