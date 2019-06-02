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Смартфоны Moto Z4 Play и Z4 Force не выйдут в 2019 году

Компания Motorola изменила планы на выход своих флагманских смартфонов Moto Z4 Play и Z4 Force, они не появятся на рынке в 2019 году. Покупателям предложат безальтернативное решение для среднего ценового сегмента – обычный Moto Z4.
Смартфоны Moto Z4 Play и Z4 Force не выйдут в 2019 году

Изначально Motorola планировала выпустить все 3 устройства в этом году, но теперь резко изменила планы. Эксперты предполагали, что если данные смартфоны не выйдут одновременно, то интервал появления на рынке не должен составлять больше пары месяцев, но все случилось иначе. В 2019 году компания Motorola представит покупателям только одну новинку – Moto Z4. Она относится к среднему ценовому сегменту, и такое решение говорит о том, что бренд решил сконцентрировать свои усилия именно на этой части рынка, поэтому решил отложить выход флагманских моделей.

Moto Z4 получит 6,4-дюймовый OLED-дисплей c разрешением FullHD+, в него также встроен сканер для отпечатков пальцев. Смартфон функционирует на основании 8-ядерного процессора Snapdragon 675, а размер оперативной памяти составит 4 ГБ. Устройство получит одинарную основную камеру с 48 МП, тогда как фронтальная будет иметь 25-мегапиксельный кристалл. Первая также оснащена искусственным интеллектом (AI) и технологией захвата изображения Quad Pixel. Энергией все комплектующие призван обеспечивать аккумулятор емкостью 3600 мАч. Габариты новинки составляют 158x75x7,35 мм. Точная дата выхода и стоимость смартфона пока неизвестны.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:17

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