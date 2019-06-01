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Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон с официальным визитом

Дональд Трамп пригласил коллегу из Украины Владимира Зеленского приехать в Вашингтон в рамках официального визита. Соответствующие сведения появились на онлайн-портале главы государства.
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон с официальным визитом

Зеленский выразил благодарность Трампу за регулярную и отличающуюся последовательностью поддержку сохранению Украиной территориальной целостности. Украинский лидер отметил, что презентованный в конгрессе США проект закона о предоставлении поддержки Киеву стал значимым сигналом во взаимодействии государств. В частности, законопроект подразумевает передачу вооружений и продажу летательных оборонных средств. Укрепление защиты также касается киберсферы. В результате развития партнерства, согласно документу, Украина может получить статус политического союзника США.

Встреча Трампа и Зеленского может состояться после встречи американского лидера с Владимиром Путиным. С последним президент США планирует встречу во время саммита G20 в Японии. Однако в Кремле отмечают, что официального запроса не поступало, как и в случае администрации украинского лидера.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:36

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