Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон с официальным визитом





Зеленский выразил благодарность Трампу за регулярную и отличающуюся последовательностью поддержку сохранению Украиной территориальной целостности. Украинский лидер отметил, что презентованный в конгрессе США проект закона о предоставлении поддержки Киеву стал значимым сигналом во взаимодействии государств. В частности, законопроект подразумевает передачу вооружений и продажу летательных оборонных средств. Укрепление защиты также касается киберсферы. В результате развития партнерства, согласно документу, Украина может получить статус политического союзника США.Встреча Трампа и Зеленского может состояться после встречи американского лидера с Владимиром Путиным. С последним президент США планирует встречу во время саммита G20 в Японии. Однако в Кремле отмечают, что официального запроса не поступало, как и в случае администрации украинского лидера.