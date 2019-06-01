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Эксперты составили список непопулярных для семейного отдыха стран

Aviasales составили список стран, которые менее привлекательны для российских туристов в плане семейного отдыха с детьми. Эксперты оценивали спрос по количеству проданных детских билетов.
Эксперты составили список непопулярных для семейного отдыха стран

Портал не зафиксировал продажу детских билетов на лето из России в Бразилию, Колумбию, Люксембург, Новую Зеландию, Австралию и Канаду. Впрочем, последние три страны все же интересны туристам для посещения всей семьей, судя по поисковым запросам. Но стоимость оформления документов и сложность получения визы не позволяют россиянам запланировать поездку в эти государства.

В Европе популярностью не пользуются Северная Македония и Словакия, а если говорить об Африке, то семейные путешествия не планируются в Замбию, Намибию, Мозамбик, Ботсвану и Мавританию. Также дети из РФ не увидят достопримечательности Венесуэлы, Коста-Рики, Уругвая, Панамы, Гаити, Мьянму, Кувейта, Йемена, Непала и Бахрейна.

Основной причиной непопулярности вышеперечисленных направлений эксперты называют высокую стоимость билетов – от 30 тысяч рублей и выше.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:24

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