Эксперты составили список непопулярных для семейного отдыха стран
Aviasales составили список стран, которые менее привлекательны для российских туристов в плане семейного отдыха с детьми. Эксперты оценивали спрос по количеству проданных детских билетов.
Портал не зафиксировал продажу детских билетов на лето из России в Бразилию, Колумбию, Люксембург, Новую Зеландию, Австралию и Канаду. Впрочем, последние три страны все же интересны туристам для посещения всей семьей, судя по поисковым запросам. Но стоимость оформления документов и сложность получения визы не позволяют россиянам запланировать поездку в эти государства.
В Европе популярностью не пользуются Северная Македония и Словакия, а если говорить об Африке, то семейные путешествия не планируются в Замбию, Намибию, Мозамбик, Ботсвану и Мавританию. Также дети из РФ не увидят достопримечательности Венесуэлы, Коста-Рики, Уругвая, Панамы, Гаити, Мьянму, Кувейта, Йемена, Непала и Бахрейна.
Основной причиной непопулярности вышеперечисленных направлений эксперты называют высокую стоимость билетов – от 30 тысяч рублей и выше.
Портал не зафиксировал продажу детских билетов на лето из России в Бразилию, Колумбию, Люксембург, Новую Зеландию, Австралию и Канаду. Впрочем, последние три страны все же интересны туристам для посещения всей семьей, судя по поисковым запросам. Но стоимость оформления документов и сложность получения визы не позволяют россиянам запланировать поездку в эти государства.
В Европе популярностью не пользуются Северная Македония и Словакия, а если говорить об Африке, то семейные путешествия не планируются в Замбию, Намибию, Мозамбик, Ботсвану и Мавританию. Также дети из РФ не увидят достопримечательности Венесуэлы, Коста-Рики, Уругвая, Панамы, Гаити, Мьянму, Кувейта, Йемена, Непала и Бахрейна.
Основной причиной непопулярности вышеперечисленных направлений эксперты называют высокую стоимость билетов – от 30 тысяч рублей и выше.
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:24