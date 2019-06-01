Эксперты составили список непопулярных для семейного отдыха стран





Портал не зафиксировал продажу детских билетов на лето из России в Бразилию, Колумбию, Люксембург, Новую Зеландию, Австралию и Канаду. Впрочем, последние три страны все же интересны туристам для посещения всей семьей, судя по поисковым запросам. Но стоимость оформления документов и сложность получения визы не позволяют россиянам запланировать поездку в эти государства.В Европе популярностью не пользуются Северная Македония и Словакия, а если говорить об Африке, то семейные путешествия не планируются в Замбию, Намибию, Мозамбик, Ботсвану и Мавританию. Также дети из РФ не увидят достопримечательности Венесуэлы, Коста-Рики, Уругвая, Панамы, Гаити, Мьянму, Кувейта, Йемена, Непала и Бахрейна.Основной причиной непопулярности вышеперечисленных направлений эксперты называют высокую стоимость билетов – от 30 тысяч рублей и выше.