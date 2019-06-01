АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

В Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки

В Дзержинске, Нижегородская область, прогремело несколько взрывов на заводе «Кристалл», занимающимся производством взрывчатки. По предварительной информации, погибших нет, но 19 человек пострадали, на месте происшествия работает МЧС и пожарные службы.
В Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки

Первые сообщения о взрыве в Дзержинске под Нижним Новгородом появились около 12:00 по МСК в местных группах социальных сетей. После этого обычные пользователи начали выкладывать на своих страницах фотографии и видео данного инцидента. По предварительной информации, прогремело 3 взрыва, все они произошли на заводе «Кристалл», специализирующемся на производстве взрывчатки. Детонация случилась в цехе, где делают тротил. После взрыва начался пожар, ему уже присвоили третью степень сложности, также имеется обрушение конструкций. Площадь возгорания составляет около 100 кв. метров.

На месте происшествия сейчас работают спасатели МЧС и пожарные службы Дзержинска. Губернатор Нижегородской области уже создал оперативный штаб для контроля за ситуацией и устранения последствий. Сообщается, что вследствие взрыва никакие опасные вещества не попали в атмосферу.

По информации ТАСС, в результате детонирования пострадало 19 человек, погибших нет. Службы завода «Кристалл» сработали оперативно и смогли вовремя вывести всех людей из опасной зоны. По одной из версий, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса производства тротила в соответствующем цеху.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#свердлово #взрыв

Публикация от FunnkyCox (@andrewzaifuunkycox)



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезды «Дома-2» Лиза Триандафилиди и
В Дзержинске Нижегородской области
О проекте ЭкоТехноПарка «Шиес» теперь
Юлия Барановская на время стала
В США умер известный гангстер и
Певица Полина Ростова рассказала о
Медики назвали главный способ
СМИ рассказали о детях российских
Эксперты рассказали о взаимодействии
Победа в шоу "Последний герой"
Дрон заснял полет двух управляемых НЛО
Певица Валерия ответила на критику
Xiaomi выпустила устройство для
Марина Африкантова и Роман Капаклы не
Гарри Галкин оседлал огнедышащего
Эксперты составили ТОП-7 моделей авто с
Ольга Кабо поделилась редким архивным
Ксения Собчак заявила, что Демна
Британские медики назвали 3 причины
Надежда Кадышева рассказала о проблемах
В Москве неизвестный злоумышленник
Внедорожник от MG получит платформу от
Элтон Джон возмущен удалением сцен из
Ксения Собчак заявила, что ей нравится
Британский учёный нашёл разгадку тайны
Облаченную в белое платье Глюкозу
Ольга Бузова обиделась на грузинского
Кид Рок развелся с Памелой Андерсон
NASA завершила тестирование самого
Андрей Малахов сравнил супругу Наталью
Просмотреть все новости