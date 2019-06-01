В Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки
В Дзержинске, Нижегородская область, прогремело несколько взрывов на заводе «Кристалл», занимающимся производством взрывчатки. По предварительной информации, погибших нет, но 19 человек пострадали, на месте происшествия работает МЧС и пожарные службы.
Первые сообщения о взрыве в Дзержинске под Нижним Новгородом появились около 12:00 по МСК в местных группах социальных сетей. После этого обычные пользователи начали выкладывать на своих страницах фотографии и видео данного инцидента. По предварительной информации, прогремело 3 взрыва, все они произошли на заводе «Кристалл», специализирующемся на производстве взрывчатки. Детонация случилась в цехе, где делают тротил. После взрыва начался пожар, ему уже присвоили третью степень сложности, также имеется обрушение конструкций. Площадь возгорания составляет около 100 кв. метров.
На месте происшествия сейчас работают спасатели МЧС и пожарные службы Дзержинска. Губернатор Нижегородской области уже создал оперативный штаб для контроля за ситуацией и устранения последствий. Сообщается, что вследствие взрыва никакие опасные вещества не попали в атмосферу.
По информации ТАСС, в результате детонирования пострадало 19 человек, погибших нет. Службы завода «Кристалл» сработали оперативно и смогли вовремя вывести всех людей из опасной зоны. По одной из версий, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса производства тротила в соответствующем цеху.
Первые сообщения о взрыве в Дзержинске под Нижним Новгородом появились около 12:00 по МСК в местных группах социальных сетей. После этого обычные пользователи начали выкладывать на своих страницах фотографии и видео данного инцидента. По предварительной информации, прогремело 3 взрыва, все они произошли на заводе «Кристалл», специализирующемся на производстве взрывчатки. Детонация случилась в цехе, где делают тротил. После взрыва начался пожар, ему уже присвоили третью степень сложности, также имеется обрушение конструкций. Площадь возгорания составляет около 100 кв. метров.
На месте происшествия сейчас работают спасатели МЧС и пожарные службы Дзержинска. Губернатор Нижегородской области уже создал оперативный штаб для контроля за ситуацией и устранения последствий. Сообщается, что вследствие взрыва никакие опасные вещества не попали в атмосферу.
По информации ТАСС, в результате детонирования пострадало 19 человек, погибших нет. Службы завода «Кристалл» сработали оперативно и смогли вовремя вывести всех людей из опасной зоны. По одной из версий, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса производства тротила в соответствующем цеху.
Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:56