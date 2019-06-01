В Дзержинске Нижегородской области произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки

Первые сообщения о взрыве в Дзержинске под Нижним Новгородом появились около 12:00 по МСК в местных группах социальных сетей. После этого обычные пользователи начали выкладывать на своих страницах фотографии и видео данного инцидента. По предварительной информации, прогремело 3 взрыва, все они произошли на заводе «Кристалл», специализирующемся на производстве взрывчатки. Детонация случилась в цехе, где делают тротил. После взрыва начался пожар, ему уже присвоили третью степень сложности, также имеется обрушение конструкций. Площадь возгорания составляет около 100 кв. метров.На месте происшествия сейчас работают спасатели МЧС и пожарные службы Дзержинска. Губернатор Нижегородской области уже создал оперативный штаб для контроля за ситуацией и устранения последствий. Сообщается, что вследствие взрыва никакие опасные вещества не попали в атмосферу.По информации ТАСС, в результате детонирования пострадало 19 человек, погибших нет. Службы завода «Кристалл» сработали оперативно и смогли вовремя вывести всех людей из опасной зоны. По одной из версий, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса производства тротила в соответствующем цеху.