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Брат участницы шоу “Голос. Дети” подал на певицу Алсу и ее супруга заявление в полицию

Брат участницы проекта “Голос. Дети” подал на певицу Алсу и ее супруга заявление в полицию. Действия отечественной исполнительницы называют подходящими под ст. 184 УК РФ.
Брат участницы шоу “Голос. Дети” подал на певицу Алсу и ее супруга заявление в полицию

После проведения специального выпуска шоу “Голос. Дети” каждому из финалистов выплатили по миллиону рублей и дали возможность записать сингл. Публика была уверена, что скандал исчерпан, однако брат звезды телешоу Рушаны Валиевой подал заявление в органы правопорядка. Ильгиз Валиев полагает, что предпринятые Алсу шаги нарушают отечественное законодательство. Истец подозревает, что в действиях звезды имеется противоправное воздействие на итог зрелищного коммерческого конкурса. Молодой человек нанял адвоката и готов вступить в борьбу за справедливость.
Брат участницы шоу “Голос. Дети” подал на певицу Алсу и ее супруга заявление в полицию

На данный момент от представителей Алсу не поступало официальных комментариев по поводу обвинения.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:53

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