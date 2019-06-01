Брат участницы шоу “Голос. Дети” подал на певицу Алсу и ее супруга заявление в полицию





После проведения специального выпуска шоу “Голос. Дети” каждому из финалистов выплатили по миллиону рублей и дали возможность записать сингл. Публика была уверена, что скандал исчерпан, однако брат звезды телешоу Рушаны Валиевой подал заявление в органы правопорядка. Ильгиз Валиев полагает, что предпринятые Алсу шаги нарушают отечественное законодательство. Истец подозревает, что в действиях звезды имеется противоправное воздействие на итог зрелищного коммерческого конкурса. Молодой человек нанял адвоката и готов вступить в борьбу за справедливость.На данный момент от представителей Алсу не поступало официальных комментариев по поводу обвинения.