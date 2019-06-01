Владимир Путин поприветствовал участников благотворительного мероприятия по случаю Дня защиты детей





Благотворительный праздник, посвященный Дню защиты детей, проводится сегодня в Москве. Он проходит при поддержке Российского детского фонда. По этому случаю на официальном сайте Кремля появилась телеграмма с поздравительным обращением к участникам этого события.Владимир Путин обратился к тем, кто решил посетить благотворительный праздник. Он отметил, что мероприятие собрало множество гостей из разных уголков страны, а также из заграницы. Глава страны пообещал, что программа удивит присутствующих, кроме того посетителей ждут сюрпризы.Президент РФ выразил надежду, что ребята запомнят праздник надолго благодаря ярким впечатлениям, которые они получат, участвуя в праздничных активностях. Владимир Путин пожелал всем успехов и всего наилучшего.