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Владимир Путин поприветствовал участников благотворительного мероприятия по случаю Дня защиты детей

Владимир Путин поприветствовал гостей благотворительного праздника, посвященного Дню защиты детей. Глава государства уверен, что мероприятие оставит самые приятные впечатления.
Владимир Путин поприветствовал участников благотворительного мероприятия по случаю Дня защиты детей

Благотворительный праздник, посвященный Дню защиты детей, проводится сегодня в Москве. Он проходит при поддержке Российского детского фонда. По этому случаю на официальном сайте Кремля появилась телеграмма с поздравительным обращением к участникам этого события.

Владимир Путин обратился к тем, кто решил посетить благотворительный праздник. Он отметил, что мероприятие собрало множество гостей из разных уголков страны, а также из заграницы. Глава страны пообещал, что программа удивит присутствующих, кроме того посетителей ждут сюрпризы.
Владимир Путин поприветствовал участников благотворительного мероприятия по случаю Дня защиты детей

Президент РФ выразил надежду, что ребята запомнят праздник надолго благодаря ярким впечатлениям, которые они получат, участвуя в праздничных активностях. Владимир Путин пожелал всем успехов и всего наилучшего.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:57

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