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Бета-версия EMUI 9.1 появилась в доступе для 14 смартфонов Huawei и Honor

Смартфоны Huawei и Honor получат прошивку EMUI 9.1, а в ближайшем будущем апдейт окажется доступен и для увеличенного перечня моделей. В бета-тестировании могут участвовать пользователи из Китая.
Бета-версия EMUI 9.1 появилась в доступе для 14 смартфонов Huawei и Honor

Накануне компания Huawei уведомила о начале второй волны, направленной на распространение прошивки EMUI 9.1. В списке гаджетов, участвующих в бета-тестировании, появились 14 новых моделей. В частности, подключение к программе получили Mate 10, Mate 10 Pro, P20, P20 Pro, nova 3, Honor 10 и многие другие. Участниками ближайшего тестирования тоже смогут стать больше моделей, в их числе Mate 9 и 9 Pro, смартфоны P10, P10 Plus, а также nova 4 и Honor 9.

Чтобы установить обновление, требуется более 6 Гб свободного пространства на накопителе. В новой прошивке разработчики устранили старые ошибки, доработали систему и добавили новые функции. В итоге EMUI 9.1 станет доступной для 49 моделей смартфонов и планшетов от Huawei и Honor.



 
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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 23:00

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