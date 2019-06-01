Бета-версия EMUI 9.1 появилась в доступе для 14 смартфонов Huawei и Honor





Накануне компания Huawei уведомила о начале второй волны, направленной на распространение прошивки EMUI 9.1. В списке гаджетов, участвующих в бета-тестировании, появились 14 новых моделей. В частности, подключение к программе получили Mate 10, Mate 10 Pro, P20, P20 Pro, nova 3, Honor 10 и многие другие. Участниками ближайшего тестирования тоже смогут стать больше моделей, в их числе Mate 9 и 9 Pro, смартфоны P10, P10 Plus, а также nova 4 и Honor 9.Чтобы установить обновление, требуется более 6 Гб свободного пространства на накопителе. В новой прошивке разработчики устранили старые ошибки, доработали систему и добавили новые функции. В итоге EMUI 9.1 станет доступной для 49 моделей смартфонов и планшетов от Huawei и Honor.