В Сети раскрыли рабочее название приквела "Игры престолов"





По информации портала «Screen Rant», приквел «Игры престолов» на данный момент имеет название «Кровавая луна» («Blood Moon»). Официально оно пока не озвучивается и будет использоваться как рабочее. Ранее же некоторые инсайдеры называли совсем другое наименование – «Длинная ночь». Съёмки приквела начнутся уже совсем скоро и тогда станет точно известно, какой из двух заголовков выбрали сценаристы.В приквеле «Игры престолов» покажут историю, происходящую за восемь тысяч лет до начала конфликта пяти королей (войны, разразившейся после гибели Роберта Баратеона). Точная дата выхода на экраны нового кинопроекта пока не разглашается.