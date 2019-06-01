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Вера Брежнева призналась, что расплакалась на выпускном дочери

Певица Вера Брежнева не смогла сдержаться и расплакалась на выпускном дочери, о чем сообщила на личной странице в сети Instagram. Артистка назвала самой сложной и ответственной работой — быть родителем.
Вера Брежнева призналась, что расплакалась на выпускном дочери

В Instagram Вера Брежнева показала фото с выпускного дочери, который состоялся в Калифорнии. Артистка отметила, что ей не верится, что ее дочь уже взрослая. Вера Брежнева испытала смесь гордости, тоски и восхищения, отметив, что считает самой ответственной работой — быть родителем. Звезда пожелала, чтобы дети всегда были успешнее, счастливее и свободнее старшего поколения. Также выпускники этого года и их родители получили поздравления с окончанием школы от певицы.

В комментариях поклонники заметили сходство между звездной матерью и дочерью, а также присоединились к поздравлениям. Первая дочь певицы, 18-летняя Соня Киперман, родилась в браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:30

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