Вера Брежнева призналась, что расплакалась на выпускном дочери

В Instagram Вера Брежнева показала фото с выпускного дочери, который состоялся в Калифорнии. Артистка отметила, что ей не верится, что ее дочь уже взрослая. Вера Брежнева испытала смесь гордости, тоски и восхищения, отметив, что считает самой ответственной работой — быть родителем. Звезда пожелала, чтобы дети всегда были успешнее, счастливее и свободнее старшего поколения. Также выпускники этого года и их родители получили поздравления с окончанием школы от певицы.В комментариях поклонники заметили сходство между звездной матерью и дочерью, а также присоединились к поздравлениям. Первая дочь певицы, 18-летняя Соня Киперман, родилась в браке с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом.