Яна Чурикова надела на съемки передачи Елены Малышевой ретро-костюм

Яна Чурикова активно ведет свой блог, туда она размещает фото и видео, повествуя о своей жизни. Недавно она разместила снимок со съемок передачи «Жить здорово». На фотографии телеведущая позирует вместе с Еленой Малышевой и другими участниками проекта. Чурикова пришла на передачу в брючном голубом костюме с полосой на штанах. Образ дополняет белая рубашка и туфли в тон. Многие подписчики отметили, что костюм звезде очень к лицу.Телеведущая в комментарии к публикации уверяет, что фото заряжено на здоровье и позитив. Она предлагает подписчикам испытать на себе это действие и потрогать экран смартфона. Подписчики поспешили опробовать на себе влияние заряда и написали о результатах: «Я уже чувствую, как мой тонус повышается после рабочей недели», «Приложил к синяку, он начал исчезать», «Работает! Голова перестала болеть и бородавки отвалились».