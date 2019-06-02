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Яна Чурикова надела на съемки передачи Елены Малышевой ретро-костюм

Телеведущая Яна Чурикова посетила программу Елены Малышевой. Знаменитость пришла на передачу в костюме ретро-стиля.
Яна Чурикова надела на съемки передачи Елены Малышевой ретро-костюм

Яна Чурикова активно ведет свой блог, туда она размещает фото и видео, повествуя о своей жизни. Недавно она разместила снимок со съемок передачи «Жить здорово». На фотографии телеведущая позирует вместе с Еленой Малышевой и другими участниками проекта. Чурикова пришла на передачу в брючном голубом костюме с полосой на штанах. Образ дополняет белая рубашка и туфли в тон. Многие подписчики отметили, что костюм звезде очень к лицу.

Телеведущая в комментарии к публикации уверяет, что фото заряжено на здоровье и позитив. Она предлагает подписчикам испытать на себе это действие и потрогать экран смартфона. Подписчики поспешили опробовать на себе влияние заряда и написали о результатах: «Я уже чувствую, как мой тонус повышается после рабочей недели», «Приложил к синяку, он начал исчезать», «Работает! Голова перестала болеть и бородавки отвалились».



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 00:04

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