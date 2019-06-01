Звезды «Дома-2» Лиза Триандафилиди и Леша Чайчиц развелись

«Да, мы развелись. Ура!» - заявила звезда «Дома-2»

«У меня еще обязательно будут дети», - подчеркнула длинноволосая красавица.





На протяжении двух лет телезрители «Дома-2» следили за тем, как развиваются отношения Триандафилиди и Чайчица. Парочка то ругалась, то демонстрировала чувства на публике, а в конце 2018 года и вовсе неожиданно решили расписаться. В то время фанатам казалось, что история любви Лизы и Леши будет длиться вечно, однако вскоре влюбленные расстались.Вчера экс-участница «Дома-2» сообщила подписчикам, что они с Чайчицем больше не являются мужем и женой. Как утверждает Триандафилиди, сейчас у нее все хорошо, она не сломлена и не огорченна, ведь спасти их отношения с Алексеем было уже попросту нереально.Также Елизавета указала на то, что на данный момент планирует сосредоточиться на своей карьере, а в будущем она больше никогда не появится на пороге ЗАГСа.Напомним, что до брака с Чайчицем Триандафилиди уже была замужем, однако по-прежнему, по ее словам, жалеет об этом. Елизавета не единожды указывала на то, что всегда открыто и неподдельно относится к мужчине, с которым состоит в отношениях, однако лишь чувства могут подтолкнуть ее связать свою жизнь с избранником.В свою очередь Чайчиц пока не спешит комментировать отношения с экс-возлюбленной.