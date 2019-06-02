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Эксперты рассказали, как быстро избавиться от избыточного веса и лишнего жира в организме

Эксперты в области диетологии и здоровья утверждают: для того, чтобы избавиться от избыточного веса и к пляжному сезону иметь стройную фигуру, не обязательно придерживаться изнурительных диет. Советы специалистов помогут употреблять любимые продукты и вместе с тем худеть.
Эксперты рассказали, как быстро избавиться от избыточного веса и лишнего жира в организме

Употребляя ежедневно большое количество чая и чистой воды человек избавляется от избыточного жира в организме, говорит диетолог из Бразилии Джованна Гвидо. Также нужно придерживаться низкоуглеводной диеты, помогающей нормализовать вес и не влияющей на работоспособность. В рационе должно быть много продуктов-детоксикантов, к которым относятся огурцы, лимон, сельдерей, шпинат и перец чили. В качестве полезных жиров стоит употреблять горчичное и оливковое масло, но перед подобной корректировкой питания рекомендовано обратиться за советом к специалистам, так как могут иметься индивидуальные противопоказания.

Генетик Джайлс Йео советует не ограничивать употребление любимых продуктов, но при этом порцию рекомендует уменьшить. Также избавиться от лишнего веса поможет потребление пищи, проходящей процесс длительного переваривания. В ежедневном рационе обязательно должны присутствовать богатые клетчаткой овощи и бобовые, а время между утренним и обеденным приёмом пищи нужно максимально увеличить. В перерыве между едой желательно избегать перекусов, употребляя воду, чай или травяные отвары.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 01:10

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