Надежда Кадышева получила поздравление с юбилеем от Владимира Путина
Надежда Кадышева отмечает сегодня 60-летие. В этот день ее поздравило много известных людей, в том числе президент РФ Владимир Путин.
Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года и сегодня отмечает своё 60-летие. Сегодня она принимает поздравления от множества известных людей. На официальном сайте Кремля появилась поздравительная телеграмма, адресованная певице.
В ее тексте содержатся теплые слова от лица президента России Владимира Путина. Он отметил необыкновенный талант артистки и ее вклад в становление традиций и культуры страны. Глава государства пожелал певице здоровья, творческих успехов и дальнейшего процветания ее коллективу «Золотое кольцо».
Репертуар Надежды Кадышевой в основном сконцентрирован вокруг народной песни. Вместе со своим коллективом они аранжируют и исполняют композиции, которые подчеркивают красоту и богатство русской культуры. Артисты снискали такую популярность и народную любовь, что их заслуги отмечают на государственном уровне.
Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года и сегодня отмечает своё 60-летие. Сегодня она принимает поздравления от множества известных людей. На официальном сайте Кремля появилась поздравительная телеграмма, адресованная певице.
В ее тексте содержатся теплые слова от лица президента России Владимира Путина. Он отметил необыкновенный талант артистки и ее вклад в становление традиций и культуры страны. Глава государства пожелал певице здоровья, творческих успехов и дальнейшего процветания ее коллективу «Золотое кольцо».
Репертуар Надежды Кадышевой в основном сконцентрирован вокруг народной песни. Вместе со своим коллективом они аранжируют и исполняют композиции, которые подчеркивают красоту и богатство русской культуры. Артисты снискали такую популярность и народную любовь, что их заслуги отмечают на государственном уровне.
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:09