Надежда Кадышева получила поздравление с юбилеем от Владимира Путина





Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года и сегодня отмечает своё 60-летие. Сегодня она принимает поздравления от множества известных людей. На официальном сайте Кремля появилась поздравительная телеграмма, адресованная певице.В ее тексте содержатся теплые слова от лица президента России Владимира Путина. Он отметил необыкновенный талант артистки и ее вклад в становление традиций и культуры страны. Глава государства пожелал певице здоровья, творческих успехов и дальнейшего процветания ее коллективу «Золотое кольцо».Репертуар Надежды Кадышевой в основном сконцентрирован вокруг народной песни. Вместе со своим коллективом они аранжируют и исполняют композиции, которые подчеркивают красоту и богатство русской культуры. Артисты снискали такую популярность и народную любовь, что их заслуги отмечают на государственном уровне.