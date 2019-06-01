Певица Алсу пообещала сделать заявление после скандала на конкурсе “Голос. Дети”

Алсу дала интервью радиостанции “Серебряный дождь”, отметив, что в День защиты детей выскажет все свои мысли по поводу проведения шоу “Голос. Дети”. После скандала из-за победы Микеллы Абрамовой ее звездная мать полностью закрыла комментарии и перестала публиковать посты в Instagram. В одном из коротких интервью Алсу намекнула, что участники проекта оказались втянуты в “игры взрослых”. Однако развернутое объяснение своих предположений артистка озвучит позже.Накануне Алсу вместе с Микеллой Абрамовой прибыли на “Детскую Новую волну” в Крым. Певица отметила, что дочь всегда самостоятельно выбирает костюмы для выступлений, и если ей не понравилась одежда, то убедить ее надеть это - нереально.