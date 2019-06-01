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Apple увеличила лимит на загрузку контента через сотовую сеть со 150 до 200 Мб

Компания Apple в очередной раз увеличила лимит на загрузку контента через сотовые сети. До этого он составлял 150 Мб, а сейчас вырос до 200, это позволит пользователям скачивать больше игр, приложений, фильмов и обновлений без потребности использования Wi-Fi.
Apple увеличила лимит на загрузку контента через сотовую сеть со 150 до 200 Мб

Представители Apple не раз отмечали, что данный лимит введен исключительно для удобства и защиты владельцев iPhone и iPad. Если бы подобного ограничения не было, они могли потратить немалые деньги на регулярную оплату трафика через сотовые мобильные сети. Компания постоянно увеличивает данный показатель, так как он ограничивает возможности пользователей.

Владельцы iPhone и iPad постоянно сталкиваются с ограничениями на скачивание больших приложений, игр, фильмов и обновлений операционной системы. В такие моменты устройство предлагает им отложить загрузку и найти Wi-Fi, после чего скачивание продолжится автоматически. Недавно Apple заявили о том, что лимит увеличен с 150 до 200 Мб. Многие пользователи восприняли данную новость с энтузиазмом и отметили, что увеличение ограничения на треть будет достаточно для решения основных проблем.

Напомним, прошлое поднятие планки лимита для загрузки контента через сотовую мобильную связь состоялась в 2017 году. Тогда компания Apple увеличила это ограничение с 100 до 150 Мб.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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