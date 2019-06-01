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Марина Африкантова и Роман Капаклы не женятся из-за взаимных претензий друг к другу

Одна из самых ярких пар телепроекта «Спаси свою любовь» Марина Африкантова и Роман Капаклы продолжают откладывать свое бракосочетание из-за взаимных претензий друг к другу. Именно к таким выводам пришли многочисленные телезрители, когда увидели нарезки из недавних выпусков реалити-шоу.

Марина Африкантова и Роман Капаклы не женятся из-за взаимных претензий друг к другу

Нужно сказать, что для поклонников «Дома-2» стало удивлением узнать о том, что в паре Африкантовой и Капаклы не все так гладко, как кажется на первый взгляд. По мнению некоторых зрителей, если все так и дальше продолжится, то Марина и Роман могут никогда не дойти до ЗАГСа.

Оказывается, что Африкантову не устраивает уровень интеллекта Капаклы, а также то, что кроме занятий в спортзале он больше ничем не интересуется. Впрочем, Марина намерена помочь Роману в этом вопросе и планирует немного «поднатаскать» избранника.

«Роман просто немножко растяпа. А себя я умной считаю», - призналась блондинка ведущему «Дома-2» Владу Кадони.


Марина Африкантова и Роман Капаклы не женятся из-за взаимных претензий друг к другу

Также выяснилось, что и в интимной жизни парочки не все так хорошо, как они говорят. Специалисты на детекторе лжи определили, что на самом деле и Марину и Романа не совсем устраивает «волшебство» друг с другом.

К слову, полиграфологи также указывают на то, что Роман за время отношений с Мариной изменял ей с другими девушками, однако сказать, когда это было, не смогли.

Как будут решать возникшие проблемы в отношениях Африкантова и Капаклы - пока сложно сказать, однако телезрители убеждены, что эта «сказка любви» не будет иметь счастливый конец.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:34

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