В США умер известный гангстер и криминальный авторитет Фрэнк Лукас





Во время военного конфликта во Вьетнаме Фрэнк Лукас организовывал перевозки наркотических веществ, используя американские самолеты ВВС, за что был арестован в 1976 году Суд приговорил его к 70 годам лишения свободы, но спустя некоторое время Лукаса выпустили по УДО. В 1984 году американский гангстер был задержан снова за пробу обменять наркотики и осужден на 7 лет. В 1991-ом Лукаса выпустили из тюрьмы, однако правоохранительным органам так и не удалось найти 50 млн долларов, которые Лукас спрятал на офшорах.Отметим, что в 2007 году про американского криминального авторитета был снят фильм под названием «Гангстер», сценарий которого построен по рассказам Фрэнка Лукаса. Режиссёром исторической криминальной драмы является Ридли Скотт, а главную роль играет популярный актер Дензел Вашингтон.