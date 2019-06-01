Медики назвали главный способ укрепления иммунитета





По словам врача-педиатра Анны Левадной, отлично укрепляют иммунную систему здоровый образ жизни, следя за рационом питания и занимаясь спортом. Употребляемые блюда должны быть разнообразными. Рекомендуется есть побольше фруктов, овощей и белковых продуктов. Рыбу следует употреблять дважды в неделю.В списке советов оказались борьба с избыточным весом, умеренные занятия спортом, полноценный сон и расслабляющий отдых, вакцинация, необходимая для выработки защитных клеток, своевременное лечение хронических очагов инфекции и лечение железодефицитной анемии. Доктор призывает людей не допускать в организме дефицита витамина Д и умеренно закаляться.