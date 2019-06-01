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Юлия Барановская на время стала блондинкой

Телеведущая Юлия Барановская отметилась на pre-party музыкального фестиваля “Жара”, о чем рассказала на своей странице в сети Instagram. На снимке артистка показала новый цвет волос, что стало неожиданностью для поклонников.
Юлия Барановская на время стала блондинкой

Юлия Барановская призвала поклонников посетить Баку 25-28 июля, когда состоится фестиваль “Жара”. Также артистка отметила, что снова стала блондинкой. На снимке телеведущая запечатлена со светлым цветом волос, черном платье и белой блузе поверх него. Поклонники назвали образ Барановской стильным, однако фолловеров не впечатлил новый цвет волос. Как оказалось, звезда сменила имидж всего на несколько часов благодаря парику.

Подписчики сошлись во мнении, что блонд совершенно не идет знаменитости и лишь прибавляет ей несколько лет. С цветом волос артистка экспериментировала и раньше, представ на фотосессии для глянцевого журнала с белокурым париком. Однако тогда многочисленные фолловеры Юлии Барановской положительно отнеслись к переменам.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:48

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