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Эксперты рассказали о взаимодействии американских детей с «умными» колонками

Компания Edison Research провела исследование и узнала о взаимодействии американских детей с «умными» колонками. Обычно ребенок просит устройство включить ему музыку, задает разные вопросы и предлагает рассказать шутку.
Эксперты рассказали о взаимодействии американских детей с «умными» колонками

Популярность «умных» колонок во всем мире продолжает расти большими темпами, все больше людей узнают об удобстве таких девайсов не только для себя, но и для своих детей. В 2018 году число домов, в которых имеется подобный гаджет, составляет 53 млн, а общее число устройств – 119 млн. Большинство людей (73%) рассказали о том, что разрешают использовать «умные» колонки своим детям.

В 55% случаев ребенок просит включить ему музыку, в 44% – задает интересующие его вопросы, в 40% – услышать шутку, а в 28% – запустить видеоигру. Каждое четвертое обращение детей к «умной» колонке – это просьба помочь с домашним заданием. Намного реже малыши хотят начать воспроизводить аудиокнигу или подскаст. Исследование касалось и взрослых. 90% из них регулярно просят девайс включить музыку, 83% – задают вопросы, а 81% – узнает о погоде.

Виртуальный голосовой ассистент с элементами искусственного интеллекта в виде «умной» колонки набирает огромную популярность. Эксперты прогнозируют в 2019 году рекордные объемы продаж среди всех устройств, имеющих подключение к интернету. При этом Россия серьезно отстает от тренда, продажи подобных девайсов в РФ исчисляются лишь тысячами штук.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:09

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