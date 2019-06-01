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Певица Полина Ростова рассказала о романе с Сергеем Лазаревым

Отечественная певица Полина Ростова в одном из недавних интервью рассказала о тайном романе с Сергеем Лазаревым. Отношения между двумя эстрадными исполнителями «зародились» 17 лет назад во время конкурса в Юрмале, были романтичными и бурными, но быстро закончились.
Певица Полина Ростова рассказала о романе с Сергеем Лазаревым

Полина Ростова в разговоре с журналистами «Комсомольской правды» вспомнила 2002 год и своё участие в конкурсе «Новая волна», где имела все шансы на победу. По приезду в Юрмалу исполнительницу ожидало разочарование – высокая влажность воздуха негативно отразилась на голосовых связках, поэтому выступать в полную силу она не смогла, и победа досталась популярному мужскому дуэту «Smash». С одним из его участников, певцом Сергеем Лазаревым, у Ростовой был короткий и бурный роман, о котором она рассказывает с улыбкой.

Лазарев и Ростова до финала конкурса были практически неразлучными, везде ходили вместе и много фотографировались. После победы дуэта отношения постепенно стали ухудшаться, а со временем совсем прекратились. При этом певица отмечает: она очень обрадовалась, когда услышала о лидерах «Новой волны – 2002», потому что считала их достойными признания и высокой награды.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:36

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