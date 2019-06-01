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Ксения Собчак заявила, что Демна Гвасалия не причастен к скандалу с Ольгой Бузовой

Экс-кандидат на пост главы РФ в 2018 году Ксения Собчак прокомментировала недавнюю публикацию восходящей исполнительницы Ольги Бузовой. По словам светской дамы, прославленный грузинский модельер Демна Гвасалия никак не связан с ситуацией, о которой она поведала своим собеседницам в свежем выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Ксения Собчак заявила, что Демна Гвасалия не причастен к скандалу с Ольгой Бузовой

Не секрет, что Бузову очень задела история своей бывшей коллеги по съемочной площадке «Дом-2», в которой она поведала о том, что один из популярных кутюрье не рад тому факту, что его вещи может носить восходящая певица.

Ольга разместила в личном микроблоге длинный пост, в котором заявила, что отдаст купленные вещи директору модного дома «Balenciaga», однако ждет, чтобы Демна Гвасалия вернул ей деньги, чтобы вложить их в действительно важное дело.

Многие звезды отреагировали на пост Бузовой, в том числе и Собчак, которая поспешила заступиться за кутюрье с грузинскими корнями. По словам Ксении, она не понимает, почему Ольга решила, что она говорила о Демне.

Ксения Собчак заявила, что Демна Гвасалия не причастен к скандалу с Ольгой Бузовой

«Я же ни слова об этом не говорю», - заявила эпатажная тележурналистка.

Также Собчак указала на то, что Бузова не должна обвинять людей по различным сплетням или догадкам, и именно поэтому она намеренно, приводя пример, не стала называть имен. Как утверждает светская дама, она хотела, чтобы ее собеседницы рассмотрели сам подход «высокой моды» к известным «талантам» в Instagram.

К слову, не забыла Ксения и поблагодарить Ольгу за интерес к своей программе, однако в очередной раз указала на то, что приводит примеры как журналист.

Ксения Собчак заявила, что Демна Гвасалия не причастен к скандалу с Ольгой Бузовой



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:13

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