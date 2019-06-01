Ксения Собчак заявила, что Демна Гвасалия не причастен к скандалу с Ольгой Бузовой

«Я же ни слова об этом не говорю», - заявила эпатажная тележурналистка.

Не секрет, что Бузову очень задела история своей бывшей коллеги по съемочной площадке «Дом-2», в которой она поведала о том, что один из популярных кутюрье не рад тому факту, что его вещи может носить восходящая певица.Ольга разместила в личном микроблоге длинный пост, в котором заявила, что отдаст купленные вещи директору модного дома «Balenciaga», однако ждет, чтобы Демна Гвасалия вернул ей деньги, чтобы вложить их в действительно важное дело.Многие звезды отреагировали на пост Бузовой, в том числе и Собчак, которая поспешила заступиться за кутюрье с грузинскими корнями. По словам Ксении, она не понимает, почему Ольга решила, что она говорила о Демне.Также Собчак указала на то, что Бузова не должна обвинять людей по различным сплетням или догадкам, и именно поэтому она намеренно, приводя пример, не стала называть имен. Как утверждает светская дама, она хотела, чтобы ее собеседницы рассмотрели сам подход «высокой моды» к известным «талантам» в Instagram.К слову, не забыла Ксения и поблагодарить Ольгу за интерес к своей программе, однако в очередной раз указала на то, что приводит примеры как журналист.