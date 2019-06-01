Дрон заснял полет двух управляемых НЛО





Автор записи выложил ее на YouTube, но отказался сообщать, где конкретно ему удалось заснять подобные кадры. На опубликованном видео можно увидеть два круглых объекта, напоминающих НЛО, которые пролетают рядом с дроном. Они появляются с небольшим интервалом времени и, двигаясь на большой скорости, покидают данную местность. Очевидец считает, что траектория полетов обоих объектов выглядит крайне странной и в определенной точке пересекается. Он предположил, что это управляемые НЛО небольшого размера, чьи операторы могут находиться на орбите Земли или даже на другой планете Солнечной системы.Пользователи Сети как обычно разделились на два лагеря. Одни поверили в данную запись и уверены, что дрон заснял именно два управляемых НЛО. Они ссылаются на подозрительную траекторию полета и скорость. Другие пользователи Сети скептически настроены к подобным видеозаписям. Такие люди отмечают, что уфологи видят внеземные технологии там, где их нет. Пользователи предположили, что летящей белой точкой может оказаться самая обычная птица, пролетающая на большом расстоянии от самого дрона.