СМИ рассказали о детях российских знаменитостей, очень похожих на своих родителей





На данный момент Ульяне Добровольской 18 лет, и она начала карьеру модели. Дочь Литвиновой знает три языка и намерена овладеть четвертым, поэтому готовится поступить в бельгийский университет. Дочь Татьяны Навки, 19-летняя Александра Жулина, тоже переняла внешность звездной матери. Начинающая певица имеет американское гражданство, а также получает актерское образование. Музыкант Андрей Макаревич и его сын Иван Макаревич чрезвычайно похожи, а сын звезды пошел по стопам отца в карьере. Сейчас он играет в группе James Oclahoma, выступает в театре и является дизайнером-модельером.Актриса Екатерина Стриженова имеет взрослую дочь Александру Стриженову, которая занимается гимнастикой и снимается в фильмах. Певица Слава и ее дочь Александра тоже имеют невероятно похожую внешность, как и Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова.