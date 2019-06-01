АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработан более безопасный метод лечения лейкемии у детей
EUR 72.84 USD 65.38
Курс валют на 01.06.2019

СМИ рассказали о детях российских знаменитостей, очень похожих на своих родителей

Некоторые дети российских знаменитостей чрезвычайно похожи на своих родителей, что заметила публика. Поклонники восхищаются схожестью Ренаты Литвиновой и Ульяны Добровольской.
СМИ рассказали о детях российских знаменитостей, очень похожих на своих родителей

На данный момент Ульяне Добровольской 18 лет, и она начала карьеру модели. Дочь Литвиновой знает три языка и намерена овладеть четвертым, поэтому готовится поступить в бельгийский университет. Дочь Татьяны Навки, 19-летняя Александра Жулина, тоже переняла внешность звездной матери. Начинающая певица имеет американское гражданство, а также получает актерское образование. Музыкант Андрей Макаревич и его сын Иван Макаревич чрезвычайно похожи, а сын звезды пошел по стопам отца в карьере. Сейчас он играет в группе James Oclahoma, выступает в театре и является дизайнером-модельером.
СМИ рассказали о детях российских знаменитостей, очень похожих на своих родителей

Актриса Екатерина Стриженова имеет взрослую дочь Александру Стриженову, которая занимается гимнастикой и снимается в фильмах. Певица Слава и ее дочь Александра тоже имеют невероятно похожую внешность, как и Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезды «Дома-2» Лиза Триандафилиди и
В Дзержинске Нижегородской области
О проекте ЭкоТехноПарка «Шиес» теперь
Юлия Барановская на время стала
В США умер известный гангстер и
Певица Полина Ростова рассказала о
Медики назвали главный способ
СМИ рассказали о детях российских
Эксперты рассказали о взаимодействии
Победа в шоу "Последний герой"
Дрон заснял полет двух управляемых НЛО
Певица Валерия ответила на критику
Xiaomi выпустила устройство для
Марина Африкантова и Роман Капаклы не
Гарри Галкин оседлал огнедышащего
Эксперты составили ТОП-7 моделей авто с
Ольга Кабо поделилась редким архивным
Ксения Собчак заявила, что Демна
Британские медики назвали 3 причины
Надежда Кадышева рассказала о проблемах
В Москве неизвестный злоумышленник
Внедорожник от MG получит платформу от
Элтон Джон возмущен удалением сцен из
Ксения Собчак заявила, что ей нравится
Британский учёный нашёл разгадку тайны
Облаченную в белое платье Глюкозу
Ольга Бузова обиделась на грузинского
Кид Рок развелся с Памелой Андерсон
NASA завершила тестирование самого
Андрей Малахов сравнил супругу Наталью
Просмотреть все новости