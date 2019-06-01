В Москве неизвестный злоумышленник выстрелил в женщину и скрылся с места происшествия





По информации Главного управления МВД столицы, 27 мая в полицию поступила информация о пострадавшей в результате огнестрельного ранения женщине. Медики сообщили, что пациентка была госпитализирована из своей квартиры, но повреждения получила накануне ночью на Пролетарском проспекте. Выстрел произвёл впоследствии скрывшийся неизвестный злоумышленник.Специалистами открыто уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжёлого вреда здоровью человека. Информация о состоянии пострадавшей в данное время отсутствует.