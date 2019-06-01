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В Москве неизвестный злоумышленник выстрелил в женщину и скрылся с места происшествия

В южной части Москвы неизвестный злоумышленник выстрелил из пока неопознанного оружия в 44-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Пострадавшая доставлена в медучреждение с характерным для огнестрельного оружия ранением брюшной полости.
В Москве неизвестный злоумышленник выстрелил в женщину и скрылся с места происшествия

По информации Главного управления МВД столицы, 27 мая в полицию поступила информация о пострадавшей в результате огнестрельного ранения женщине. Медики сообщили, что пациентка была госпитализирована из своей квартиры, но повреждения получила накануне ночью на Пролетарском проспекте. Выстрел произвёл впоследствии скрывшийся неизвестный злоумышленник.

Специалистами открыто уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжёлого вреда здоровью человека. Информация о состоянии пострадавшей в данное время отсутствует.



 
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Происшествия
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:56

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