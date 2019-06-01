Победа в шоу "Последний герой" обернулась для Анфисы Черных паническими атаками

39 дней актрисе пришлось бороться за "место под солнцем" на шоу, проходя через различные испытания и трудности. Анфиса Черных выдержала их с достоинством, и теперь ей остались лишь воспоминания об этом нелегком периоде. Участие в "Последнем герое" помогло звезде экранов стать сильнее, но имело и обратную сторону. Вернувшись домой, артистка долгое время не могла адаптироваться к бешеному ритму жизни в российской столице и огромному информационному потоку.Анфиса Черных не верила, что победит, так как в других командах были участники сильнее. До конца ей помогли дойти такие качества, как целеустремленность и искренность. В беседе с журналистами "Вокруг ТВ" знаменитость рассказала о том, что на проекте можно быть самым сильным, но в таком случае от участника избавятся, как от соперника. В шоу проверяется дух, отметила победительница Черных.