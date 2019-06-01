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Xiaomi выпустила устройство для точеного массажа от болей в спине и шее

Компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент своих устройств. В этот раз она выпустила компактную и удобную новинку для точечного массажа, способную решить проблемы с болью в спине и шее.
Xiaomi выпустила устройство для точеного массажа от болей в спине и шее

При создании устройства инженеры и дизайнеры Xiaomi старались сделать его удобным и простым в использовании. Девайс имеет два режима работы: 50 и 90 об/мин. В своем комплекте новинка располагает несколькими насадками, предназначенными для эффективного массажа разных частей тела. Для использования достаточно разместить устройство в нужном месте и нажать кнопку включения.

Девайс от Xiaomi имеет компактный внешний вид, его вес составляет 320 граммов. Его можно использовать даже на рабочем месте, а за зарядку отвечает док-станция. Устройство не имеет никаких шнуров или разъемов и функционирует по беспроводной технологии.

Новинка призвана помогать людям решить проблемы с болью в спине и шее точечным массажем этих частей тела. Также ее можно использовать для расслабления рук и ног. Эксперты отмечают, что подобное устройство нельзя назвать полноценной заменой массажу, но с учетом его компактности и удобства – это отличное промежуточное и временное решение имеющихся проблем с самочувствием.

Массажер от Xiaomi предлагается покупателям в трех цветовых оформлениях корпуса: черном, розовом, а третий пока неизвестен. Стоимость новинки в Китае составляет 18 долларов, будет ли она продаваться в других странах – неизвестно.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:37

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