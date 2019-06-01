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Певица Валерия ответила на критику недоброжелателей в соцсети

Отечественная исполнительница Валерия решила ответить на критику недоброжелателей в социальной сети Instagram. Подписчикам звезды не понравился образ артистки на концерте-спектакле Солы Моновой в “Новой опере”.
Певица Валерия ответила на критику недоброжелателей в соцсети

На недавнем снимке, опубликованном в Instagram, Валерия позирует в летящем платье лимонного цвета, которое дополнила желтыми туфлями на высоком каблуке. В таком виде звезда появилась на концерте-спектакле московской поэтессы, отметив, что мероприятие было захватывающим. Многие поклонники осыпали своего кумира комплиментами, однако хейтеры не остались в стороне и раскритиковали большой размер ноги певицы и ее худобу.

Один из подписчиков сравнил Валерию с Аллой Пугачевой, намекая таким образом на сходство стиля, на что певица с сарказмом поинтересовалась, не проходил ли он кастинг в Comedy club. На другие негативные комментарии Валерия отвечала колкостями, например, назвала язык одной из поклонниц длинноватым.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:45

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