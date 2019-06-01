Гарри Галкин оседлал огнедышащего дракона около замка своих родителей

42-летний юморист показал поклонникам снимки, на которых его сын взобрался на скульптуру дракона, находящуюся около его супруги Аллы Пугачевой. Шоумен, проведя аналогию с известным фэнтези-сериалом «Игра престолов», который завершился пару дней назад, написал «Дракарис!» и спросил у своих Instagram-подписчиков, какая фотография из трех им больше нравится.Стоит отметить, что поклонники в шутку назвали Гарри Галкина королем Московской области, а также юным принцем Мио. Некоторые написали, что именно он будет править на железном троне в популярном сериале «Игры престолов», который по душе и Максиму Галкину.Напомним, недавно шоумен вернулся из Израиля, где дал несколько концертов. По приезду домой Максим Галкин устроил праздничный ужин, приготовив для своей семьи плов. Кроме этого, юморист устроил для своих Instagram-подписчиков экскурсию по территории особняка, где, по его словам, поют соколы и растут полевые цветы, запах которых, к сожалению, невозможно передать через социальную сеть.