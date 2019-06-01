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Эксперты составили ТОП-7 моделей авто с интересными идеями

Автопроизводители часто решаются на интересные идеи для своих авто. Эксперты составили ТОП-7 моделей машин, имеющие нетривиальные решения, призванные помочь водителям и пассажирам в тех или иных ситуациях.
Эксперты составили ТОП-7 моделей авто с интересными идеями

В первую очередь была отмечена Honda Odyssey 2014 модельного года. Автомобиль имел интересное решение, помогающее многим водителям – встроенный пылесос. Он располагался в багажнике и подключался к сети машины, подобные комплектации проставлялись на рынок США. 1999 TVR Tuscan не имел ручек для открытия дверей, их заменили обычными кнопками, находящими под боковыми зеркалами. Такое решение создатели автомобиля объяснили желанием увеличить аэродинамику корпуса.
Эксперты составили ТОП-7 моделей авто с интересными идеями

Самой «обычной» интересной идей данного ТОП-7 является фонарик, расположенный в перчаточном ящике BMW 3-Series. Это простое и понятное решение, которое ценили обычные водители, ведь дополнительный свет может пригодиться во многих ситуациях. Honda CR-V первого поколения комплектовалось душем. Он имел электропривод, несколько насадок и шлаг. Душ располагался в багажнике и питался от сети авто.
Эксперты составили ТОП-7 моделей авто с интересными идеями

Создатели модели Fiat 500L решили обеспечить водителя и пассажиров вкусным и горячим кофе, готовящемся прямо в салоне авто. Для этого они расположили кофеварку Lavazza 500 в подстаканнике между передними креслами. И последняя модель ТОП-7 самых интересных идей для авто – это Toyota Van 1984 года. Она была оснащена ледогенератором, расположенным рядом с приборной панелью.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:21

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