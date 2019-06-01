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Британские медики назвали 3 причины развития рака лёгких

Медики из Великобритании назвали три основные причины развития онкологии лёгких. Данное заболевание коварно тем, что долгое время не проявляется никакими симптомами, поэтому в основном диагностируется на поздних стадиях.
Британские медики назвали 3 причины развития рака лёгких

Одной из основных причин развития рака лёгких является табакокурение. При этом специалисты утверждают, бросив вредную привычку человек «запускает» процесс восстановления повреждённых тканей лёгких, таким образом снижая риск развития опасного заболевания. «Обновление» лёгких не зависит от стажа курильщика и от возраста, когда он пристрастился к табаку. Вторым фактором, влияющим на развитие онкологии, является пассивный образ жизни. Увеличение регулярных физических упражнений и активный отдых способствуют снижению риска заболевания на 20 %.

Третья причина – некачественный воздух в жилых и рабочих помещениях. В жилье часто фиксируется повышенное содержание радона, являющегося для лёгких канцерогеном. Этот газ через кристаллическую решётку из почвы проникает сквозь материалы, попадая в жильё. Обнаружить радон можно только с помощью специальных устройств, поэтому медики рекомендуют воспользоваться услугами профессионалов и провести углублённую экспертизу воздуха.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:07

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