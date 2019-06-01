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Внедорожник от MG получит платформу от Maxus D90

Британская компания MG в 2020 году выпустит новый внедорожник на базе китайского Maxus D90. Новинка должна стать конкурентом SsangYong Rexton и Toyota Fortuner, она получит дизельный двигатель и передний привод, в некоторых комплектациях будет доступен и полный.
Внедорожник от MG получит платформу от Maxus D90

Для разработки своего внедорожника компания MG использовала Maxus D90. Примечательно, что последний построен на базе пикапа Maxus T60, выпущенного на рынок в 2017 году. Длина Maxus D90 составляет 5005 мм, а колесная база – 2950 мм. Модель имеет разные варианты салона: 5-, 6- и 7-местные.

Данный внедорожник располагает камерой кругового обзора, системой автоматического торможения и удержания полосы, климат-контролем с 3-мя зонами, панорамной крышей, мультимедийным комплексом с сенсорным дисплеем, а также автопарковщиком. В настоящий момент неизвестно, что из этого перечня опций будет доступно в модели от MG.

В Китае Maxus D90 продается с безальтернативным 2,0-литровым бензиновым двигателем, генерирующим 224 лошадиные силы и 360 Нм крутящего момента. На выбор покупателям предлагается 6-ступенчатая «механика» или «автомат». В базовой версии внедорожник имеет задний привод, но доступна опция полного.

Сейчас Maxus D90 продается за 2,8 млн рублей по текущему курсу валют. Предполагается, что внедорожник MG должен стоить дороже. Новинка будет конкурировать с SsangYong Rexton и Toyota Fortuner, цена последнего – 2,6 млн рублей.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:53

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