Ольга Бузова обиделась на грузинского кутюрье и заявила, что готова вернуть вещи модному дому «Balenciaga»

«Я купила куртку вашего пошива в Мадриде за 300.000 рублей. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело», - заявила Ольга.

Судя по всему, последнюю серию YouTube-шоу Ксении Собчак еще долго будут обсуждать в Интернете, а все потому, что именно в ней эпатажная тележурналистка взяла большое интервью у «тяжелого люкса» и «инстаграмщиц».Нужно сказать, что в России за страничкой Бузовой в Instagram следит больше всего фолловеров. На Ольгу подписано 15,7 миллионов пользователей, что, по всей видимости, и стало причиной того, что Собчак поспешила в очередной раз упомянуть в своем выпуске имя бывшей коллеги.Ксения поведала своим собеседницам, что один ее хороший знакомый, который к тому же является еще и известнейшим модельером, очень переживает из-за того, что Ольга то и дело выкладывает фото в нарядах его бренда, а также отмечает модный дом, в котором она приобрела ту или иную вещь. Отметим, что поющая телеведущая ту же отреагировала на свежий выпуск «Осторожно, Собчак!».Бузова опубликовала у себя в профиле огромный пост, обратившись к грузинскому дизайнеру, у которого покупала вещи. По словам телезнаменитости, она готова отдать креативному директору «Balenciaga» все вещи, которые она не так давно купила и ждет, чтобы ей вернули ее деньги.