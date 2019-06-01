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Ольга Бузова обиделась на грузинского кутюрье и заявила, что готова вернуть вещи модному дому «Balenciaga»

Новоявленная артистка Ольга Бузова заявила, что готова вернуть вещи, которые приобрела в модном доме «Balenciaga». По словам телезнаменитости, ее шокировало то, что прославленный кутюрье с грузинскими корнями так «говорит про девочку» за глаза.

Ольга Бузова обиделась на грузинского кутюрье и заявила, что готова вернуть вещи модному дому «Balenciaga»

Судя по всему, последнюю серию YouTube-шоу Ксении Собчак еще долго будут обсуждать в Интернете, а все потому, что именно в ней эпатажная тележурналистка взяла большое интервью у «тяжелого люкса» и «инстаграмщиц».

Нужно сказать, что в России за страничкой Бузовой в Instagram следит больше всего фолловеров. На Ольгу подписано 15,7 миллионов пользователей, что, по всей видимости, и стало причиной того, что Собчак поспешила в очередной раз упомянуть в своем выпуске имя бывшей коллеги.

Ксения поведала своим собеседницам, что один ее хороший знакомый, который к тому же является еще и известнейшим модельером, очень переживает из-за того, что Ольга то и дело выкладывает фото в нарядах его бренда, а также отмечает модный дом, в котором она приобрела ту или иную вещь. Отметим, что поющая телеведущая ту же отреагировала на свежий выпуск «Осторожно, Собчак!».

Ольга Бузова обиделась на грузинского кутюрье и заявила, что готова вернуть вещи модному дому «Balenciaga»

Бузова опубликовала у себя в профиле огромный пост, обратившись к грузинскому дизайнеру, у которого покупала вещи. По словам телезнаменитости, она готова отдать креативному директору «Balenciaga» все вещи, которые она не так давно купила и ждет, чтобы ей вернули ее деньги.

«Я купила куртку вашего пошива в Мадриде за 300.000 рублей. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело», - заявила Ольга.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21

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