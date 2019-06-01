Британский учёный нашёл разгадку тайны Бермудского треугольника





За последнее столетие в Северном Атлантическом океане в районе Бермудского треугольника зафиксировано исчезновение двух десятков самолётов и около полусотни кораблей. Причину аномалии уже многие годы пытаются разгадать учёные и конспирологи, но единой версии на данный момент они так и не нашли. Саймон Боксолл в документальном фильме «Загадка Бермудского треугольника» заявил, что виной всему могут быть океанские волны, достигающие 30 метров в высоту. Одновременное возникновение штормов в северном и южном направлении, присоединение к ним ещё одного со стороны штата Флорида могут спровоцировать появление гигантских волн, опасных для морского и воздушного транспорта.Конспирологи предполагают, что загадка Бермудского треугольника кроется во вмешательстве инопланетного разума. Ранее один из них обнаружил на дне в зоне аномалии объект, предположительно имеющий внеземное происхождение. НЛО имел на борту вооружение, которым мог атаковать самолёты и корабли.