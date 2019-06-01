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Британский учёный нашёл разгадку тайны Бермудского треугольника

Учёный Саймон Боксолл из University of Southampton заявил, что нашёл разгадку исчезновения кораблей и самолётов в районе Бермудского треугольника. Согласно его теории, тайна Треугольника Дьявола объясняется естественными природными причинами.
Британский учёный нашёл разгадку тайны Бермудского треугольника

За последнее столетие в Северном Атлантическом океане в районе Бермудского треугольника зафиксировано исчезновение двух десятков самолётов и около полусотни кораблей. Причину аномалии уже многие годы пытаются разгадать учёные и конспирологи, но единой версии на данный момент они так и не нашли. Саймон Боксолл в документальном фильме «Загадка Бермудского треугольника» заявил, что виной всему могут быть океанские волны, достигающие 30 метров в высоту. Одновременное возникновение штормов в северном и южном направлении, присоединение к ним ещё одного со стороны штата Флорида могут спровоцировать появление гигантских волн, опасных для морского и воздушного транспорта.

Конспирологи предполагают, что загадка Бермудского треугольника кроется во вмешательстве инопланетного разума. Ранее один из них обнаружил на дне в зоне аномалии объект, предположительно имеющий внеземное происхождение. НЛО имел на борту вооружение, которым мог атаковать самолёты и корабли.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:38

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