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Надежда Кадышева рассказала о проблемах со здоровьем и непростой судьбе

Российская певица Надежда Кадышева рассказала о проблемах со здоровьем и непростой судьбе в новом интервью. Артистка отметила, что врачи не единожды спасали ей жизнь.
Надежда Кадышева рассказала о проблемах со здоровьем и непростой судьбе

В новом интервью издания StarHit Надежда Кадышева отметила, что она преодолела непростой путь к славе. Звезда рано потеряла мать и переживала трудное детство, но во взрослой жизни она счастлива в браке с Александром Костюком. Пара гастролирует вместе, а также сотрудничает с ансамблем “Золотое кольцо”, чьим концертным директором выступает сын звезд. Накануне собственного юбилея Надежда Кадышева призналась, что считает ансамбль второй семьей, но переживает из-за того, что мало времени уделяет четырехлетнему внуку.

Однажды артистке по ошибке диагностировали рак, потом доктора спасали ее от инфаркта, а год назад Кадышева перенесла тяжелую операцию. Певица регулярно проходит обследования, а среди ее друзей много медиков. Несмотря на проблемы со здоровьем, звезда старается наслаждаться жизнью и мыслить позитивно.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

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