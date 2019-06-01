Надежда Кадышева рассказала о проблемах со здоровьем и непростой судьбе

В новом интервью издания StarHit Надежда Кадышева отметила, что она преодолела непростой путь к славе. Звезда рано потеряла мать и переживала трудное детство, но во взрослой жизни она счастлива в браке с Александром Костюком. Пара гастролирует вместе, а также сотрудничает с ансамблем “Золотое кольцо”, чьим концертным директором выступает сын звезд. Накануне собственного юбилея Надежда Кадышева призналась, что считает ансамбль второй семьей, но переживает из-за того, что мало времени уделяет четырехлетнему внуку.Однажды артистке по ошибке диагностировали рак, потом доктора спасали ее от инфаркта, а год назад Кадышева перенесла тяжелую операцию. Певица регулярно проходит обследования, а среди ее друзей много медиков. Несмотря на проблемы со здоровьем, звезда старается наслаждаться жизнью и мыслить позитивно.