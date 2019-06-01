NASA завершила тестирование самого дорого телескопа мира «Джеймс Уэбб»





Представители NASA отметили, что составные части телескопа «Джеймс Уэбб» прошли предполетные испытания и тестирования, поэтому они готовы к окончательной сборке. После этого произойдет финальная проверка готовности, а затем устройство выведут на орбиту. Данный телескоп должен заменить знаменитый «Хаббл», работающий уже почти 30 лет. Именно он сделал множество открытый, изменивших представление человечества о Вселенной.«Джеймс Уэбб» является самым дорогим телескопом мира, а его создание имеет длинную и сложную историю. Изначально планировалось, что вывод на орбиту состоится уже в 2014 году. Затем его перенесли на сентябрь 2015-го, но и этого не состоялось. Следующей датой оказался октябрь 2018 года. Согласно текущим планам, вывод данного телескопа на околоземную орбиту состоится в июле 2019-го. В ходе разработок стоимость устройства постоянно росла, что вызывало недовольство политиков и Конгресса США. Они несколько раз инициировали отмену программы, но ее удалось отстоять.Телескоп «Джеймс Уэбб» запустят на орбиту с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для этого будут использовать сверхтяжелую ракету-носитель Ariane 5.