Дима Дмитренко и Оля Рапунцель решили уходить с проекта «Дом-2»

«Влад, мы приняли решение уходить с проекта! Да! Теперь послушай ты меня! Пожалуйста! Я объясню тебе, почему! Потому что постоянно мы в чем-то виноваты! А я не знаю, в чем я виноват! На меня пытаются повесить то, что изначально не должно быть на мне!» - заявил Дима Владу.



