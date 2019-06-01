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Дима Дмитренко и Оля Рапунцель решили уходить с проекта «Дом-2»

«Брендовое» семейство Дмитрия Дмитренко и Ольга Рапунцель решили покинуть реалити-шоу «Дом-2». По словам молодого отца, ему надоело, что коллектив и руководство проекта делают его во всем виноватым.

Дима Дмитренко и Оля Рапунцель решили уходить с проекта «Дом-2»

Напомним, что не так давно на очередном этапе конкурса «Свадьба на миллион» Рапунцель узнала, что Дмитренко на самом деле ей изменял. Несмотря на то, что сначала Дмитрий вовсю отрицал результаты детектора лжи, в конечном счете, ему пришлось признать тот факт, что в период разрыва с Олей у него была связь с другой девушкой.

Сначала Ольгу повергли в шок признания мужа, однако спустя несколько дней длинноволосая красавица взяла себя в руки и начала проситься у ведущих «Дома-2» дать ее семье небольшую «передышку». Впрочем, чуть позже Рапунцель передумала и заявила, что ей главное дождаться в Периметре маму и младшую сестру.

Однако Дмитренко, по его словам, больше не чувствует себя счастливым на проекте, поэтому он хочет забрать жену и ребенка и уехать в своей родной город Владивосток. В эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск телешоу «Спаси свою любовь», в котором Дмитрий заявляет Владу Кадони, что они с Олей решили покинуть Периметр.

Дима Дмитренко и Оля Рапунцель решили уходить с проекта «Дом-2»

«Влад, мы приняли решение уходить с проекта! Да! Теперь послушай ты меня! Пожалуйста! Я объясню тебе, почему! Потому что постоянно мы в чем-то виноваты! А я не знаю, в чем я виноват! На меня пытаются повесить то, что изначально не должно быть на мне!» - заявил Дима Владу.

К слову, сейчас Надежда Ермакова уверяет поклонников «Дома-2», что в ближайшее время Рапунцель и Дмитренко никуда не уйдут.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:47

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