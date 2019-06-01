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США планирует ввести не менее пяти санкций против "Северного потока - 2"

На портале американского конгресса 1 июня опубликовали законопроект, рассказывающий о санкциях в отношении участников строительства газопровода «Северный поток – 2». Согласно документу, президент США может применить пять и более мер воздействия к компаниям и частным лицам, оказывающим услуги страхования судам, участвующим в прокладке газопровода.
США планирует ввести не менее пяти санкций против "Северного потока - 2"

Американские сенаторы ещё 14 мая текущего года внесли на рассмотрение сената законопроект касательно санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2». В опубликованном документе говорится, что президент может применить меры воздействия к иностранным физическим и юридическим лицам в случае, если после принятия закона компания или человек продолжили предоставлять услуги по страхованию судов или оценок риска.

Предположительно, санкции коснутся выдачи экспортных лицензий или займов на сумму более 10 млн долларов в течение года. Не исключают также принудительную высылку из страны лиц, попавших под меры воздействия, ограничение возможностей в сделках, запрет на транзакции на территории США и в зоне юрисдикции, уменьшение возможностей сотрудничества в области американского госдолга и федеральных ресурсов.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:54

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