Облаченную в белое платье Глюкозу сравнили с чарующим цветком лотоса
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, опубликовала на своей странице в сети Instagram снимок со своим питомцем. Поклонники сравнили звезду в белом платье с “чарующим цветком лотоса”.
До старта фестиваля “Жара” в Баку осталось меньше двух месяцев, а Наталья Чистякова-Ионова уже сообщила поклонникам о своем участии в мероприятии. По традиции в Москве прошло пре-пати, которое посетили многие знаменитости. Глюкоза впечатлила публику изысканным образом в белом платье. В комментариях публика сравнила певицу с “чарующим цветком лотоса”. Артистка позирует вместе со своим псом, отметив, что он тоже хочет на “Жару”. В комментариях Глюкоза собрала массу комплиментов в свой адрес, а фолловеры в шутку обиделись, что она снова показала не “голое” фото.
Некоторые поклонники сравнили Муфтика с “Призраком” из сериала “Игра престолов”. При этом внимание публики было приковано также к фигуре звезды, которую выгодно подчеркивает облегающий наряд.
До старта фестиваля “Жара” в Баку осталось меньше двух месяцев, а Наталья Чистякова-Ионова уже сообщила поклонникам о своем участии в мероприятии. По традиции в Москве прошло пре-пати, которое посетили многие знаменитости. Глюкоза впечатлила публику изысканным образом в белом платье. В комментариях публика сравнила певицу с “чарующим цветком лотоса”. Артистка позирует вместе со своим псом, отметив, что он тоже хочет на “Жару”. В комментариях Глюкоза собрала массу комплиментов в свой адрес, а фолловеры в шутку обиделись, что она снова показала не “голое” фото.
Некоторые поклонники сравнили Муфтика с “Призраком” из сериала “Игра престолов”. При этом внимание публики было приковано также к фигуре звезды, которую выгодно подчеркивает облегающий наряд.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:30