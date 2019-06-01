Облаченную в белое платье Глюкозу сравнили с чарующим цветком лотоса

До старта фестиваля “Жара” в Баку осталось меньше двух месяцев, а Наталья Чистякова-Ионова уже сообщила поклонникам о своем участии в мероприятии. По традиции в Москве прошло пре-пати, которое посетили многие знаменитости. Глюкоза впечатлила публику изысканным образом в белом платье. В комментариях публика сравнила певицу с “чарующим цветком лотоса”. Артистка позирует вместе со своим псом, отметив, что он тоже хочет на “Жару”. В комментариях Глюкоза собрала массу комплиментов в свой адрес, а фолловеры в шутку обиделись, что она снова показала не “голое” фото.Некоторые поклонники сравнили Муфтика с “Призраком” из сериала “Игра престолов”. При этом внимание публики было приковано также к фигуре звезды, которую выгодно подчеркивает облегающий наряд.