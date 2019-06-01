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Кид Рок развелся с Памелой Андерсон из-за сцены похищения в фильме «Борат»

В 2006 году Памела Андерсон снималась в фильме «Борат», продюсером которого выступал Саша Барон Коэн. Кид Рок, являющийся тогда супругом знаменитой модели, развелся со звездой после сцены похищения в данной картине.
Кид Рок развелся с Памелой Андерсон из-за сцены похищения в фильме «Борат»

Об этом рассказал сам Саша Барон Коэн, когда недавно вспомнил съемки этого фильма. Актер отметил, что во время съемок он хотел сделать сцену похищений «живой и настоящей», поэтому предложил Памеле Андерсон снять ее в реальных условиях, модель согласилась. В ней персонаж Саши Барона Коэна должен похитить знаменитость во время ее встречи с фанатами, при этом о постановке знала только сама актриса.

Первый дубль вышел неудачным, так как никто из поклонников Памелы Андерсон даже не попытался остановить похищение звезды. Саша Барон Коэн расстроился и решил все переснять. Для этого была организована другая встреча с фанатами, и в этот раз дубль вышел удачный, но его съемки не обошлись без эксцессов. Во время него модель получила травму челюсти.

Вся эта ситуация очень не понравилась музыканту Киду Року, являющемуся тогда супругом Памелы Андерсон. Артист негативно отреагировал на подобные съемки своей жены и сразу подал на развод. Уже в 2007-м пара разорвала свои отношения официально. Саша Барон Коэн отметил, что был шокирован, когда узнал о подобном развитии событий. Сама знаменитая модель никогда не рассказывала, что ее развод с музыкантом был связан со съемками в фильме «Борат».



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:16

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