Эксперты провели сравнение автономности пяти новых смартфонов





YouTube-канал Mrwhosetheboss выпустил новое видео, в котором проведено сравнение автономности пяти новых смартфонов, недавно выпущенных на рынок. Эти устройства располагают аккумуляторами с емкостью 3700, 4000, 5000, 3700 и 3300 мАч соответственно. Для этого эксперты сначала заряжали устройства до 100%, а затем начинали их использовать в реальных играх, приложениях, просмотре видео, звонках и т.д. Условия сравнения у всех смартфонов были полностью идентичными, поэтому результаты являются объективными.Первым из сравнения автономности «вышел» Xiaomi Mi 9. Данный смартфон продержался всего 5 часов 47 минут, но экспертов это не удивило, так как устройство имеет аккумулятор емкостью всего 3300 мАч. Следующим из гонки выбыл OnePlus 7 Pro, он продержался 6 часов 8 минут. Размер его батареи – 4000 мАч.В тройке лидеров оказался OnePlus 7, он выключился после 6 часов 42 минут работы. Именно такую автономность функционирования смог обеспечить аккумулятор на 3700 мАч. Вторую строчку рейтинга занял Asus Zenfone 6 с батареей на 5000 мАч – 7 часов 32 минуты. Наибольшая автономность оказалась у Pixel 3a XL – 8 часов при емкости аккумулятора 3700 мАч.