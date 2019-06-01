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Андрей Малахов сравнил супругу Наталью Шкулеву с героиней сериала “Игра престолов”

Телеведущий Андрей Малахов сравнил свою супругу Наталью Шкулеву с персонажем сериала “Игра престолов”. На своей странице в сети Instagram артист показал подаренную картину молодого художника.
Андрей Малахов сравнил супругу Наталью Шкулеву с героиней сериала “Игра престолов”

Как отметил Андрей Малахов, молодой художник презентовал необычную картину в честь дня рождения Натальи Шкулевой. Артист назвал свою супругу похожей на Дейенерис Таргариен. На картине звездная пара представлена в образах персонажей популярного сериала, в частности, Малахов стал Джоном Сноу. Наталью Шкулеву художник изобразил на знаменитом троне, а на ее коленях восседают персонажи советских мультфильмов о приключениях Винни-Пуха и “Ну, погоди!”. В комментариях поклонники назвали драконов особенно удачными, намекая на Пятачка, Винни-Пуха и Зайца.

Андрея Малахова и Наталью Шкулеву считают одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. С 2017 года в семье воспитывается сын артистов, которого охраняют от прессы и поклонников.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:01

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