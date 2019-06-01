Учёные: Подвергающиеся травле из-за веса дети могут набирать ещё большую массу тела





Ранее специалисты предполагали, что критика в отношении детей с избыточным весом может спровоцировать их более усиленно работать над собой, научиться правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Однако недавнее исследование американских учёных показало, что травля имеет абсолютно противоположный эффект. Подвергающиеся критике и негативному отношению толстые дети по сравнению со сверстниками, на вес которых не обращают внимания, могут в течение года увеличить массу до 33%.В результате травли дети и подростки с избыточной массой тела прибегают к методу «утешительного питания», увеличивая в рационе количество вредных продуктов, негативно сказывающихся на весе. Большинство толстяков набирает дополнительную массу, которая за год может составить около 20 килограммов, что в итоге провоцирует проблемы не только в общении со сверстниками, но и со здоровьем.