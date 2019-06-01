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Приянка Чопра вручила сыну Меган Маркл ювелирный подарок

Актриса Приянка Чопра навестила ребенка Меган Маркл и принца Гарри во Фрогмор-коттедже под Лондоном. Индийская знаменитость преподнесла королевскому наследнику ювелирный подарок.
Приянка Чопра вручила сыну Меган Маркл ювелирный подарок

Согласно данным портала The Sun, Приянка Чопра и Ник Джонас стали очередными звездами, которые посетили Фрогмор-коттедж в Лондоне. Индийская актриса и Меган Маркл сохранили дружеские отношения, а после встречи артисты назвали Арчи очаровательным малышом. Наследнику принца Гарри и его супруги актриса привезла изысканные подарки от ювелирного дома Tiffany & Co. Точный список презентов неизвестен, но в него точно вошла палочка с кольцом для выдувания мыльных пузырей за 250 долларов. Данная вещь изготовлена из серебра с голубой эмалью. Однако публика уверена, что в ближайшее время подарок Приянки Чопры не заинтересует Арчи, поскольку он слишком мал для таких игр.

Приянка Чопра не сообщала публике, куда направляется, но на своей странице в сети Instagram опубликовала в Stories фото с намеком. Артистка показала булку и пачку британского масла.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:42

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