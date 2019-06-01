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Skoda официально представила кросс-купе Vision GT

Компания Skoda привезла на автосалон в Шэньчжэне немало новинок, но главной из них стало кросс-купе Vision GT. Официально представленная новинка получит современную платформу, обновленный дизайн и передний привод.
Skoda официально представила кросс-купе Vision GT

Чешский автопроизводитель Skoda отметил, что серийная версия кросс-купе должна получить название Kamiq GT. Концепт Vision GT разработан на современной платформе MQB, тогда как обычная версия Kamiq имеет устаревшую PQ25 с полузависимой задней подвеской. Представители бренда рассказали о том, что моторная гамма будущей новинки получит 1,4- и 2,0-литровые силовые установки, но их технические характеристики пока не сообщаются.

Изменения в кросс-купе Vision GT касаются и внешнего вида. Новый концепт получил измененную радиаторную решетку, головную оптику, более покатую крышу и другую линию остекления. Данные изменения в экстерьере новинки делают ее более привлекательной и современной.

Обычная Skoda Kamiq продается в Китае с прошлого года. Автомобиль имеет длину 4390 мм и колесную раму 2610 мм. Модель оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем MPI мощностью 110 лошадиных сил. Покупателю на выбор предлагают 5-ступенчатую «механику» или 6-диапазонный «автомат», а привод предлагается исключительно передний.

Skoda Kamiq на рынке Китая продается за 1 млн рублей по текущему курсу валют. Стоимость кросс-купе Skoda Kamiq GT должна быть ощутима больше.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:49

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