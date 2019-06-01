Фаворитка Аллы Пугачёвой Алиса Голомысова стала победителем "Детской Новой Волны"

Ранее юная россиянка Алиса Голомысова была одной из участниц вокального шоу «Голос. Дети» и несколько лет занималась в студии Аллы Пугачёвой «Рецитал». Отечественный композитор Игорь Крутой после выступления финалистки отметил, что в её творчестве заметно влияние Примадонны, но это неудивительно ввиду того, что Алла Борисовна долгое время общается с талантливой маленькой певицей и делится опытом.Выступление Голомысовой заставило зрителей в зале с восторгом воспринять исполнение хита Пугачёвой «Эй, вы там, наверху», а членов жюри – активно подпевать. Второе и третье место в конкурсе «Детская Новая Волна» досталось белорусскому юному артисту Ярославу Соколику и узбекской исполнительнице Милане Пак. Спецприз от академии искусства Игоря Крутого достался британцу Эрику Антоняну.