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Фаворитка Аллы Пугачёвой Алиса Голомысова стала победителем "Детской Новой Волны"

В крымском международном центре «Артек» недавно финишировал ежегодный конкурс молодых талантливых исполнителей «Детская Новая Волна». В этом году первое место досталось сразу двум участникам – Денберелу Ооржаку и фаворитке Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой Алисе Голомысовой.
Фаворитка Аллы Пугачёвой Алиса Голомысова стала победителем "Детской Новой Волны"

Ранее юная россиянка Алиса Голомысова была одной из участниц вокального шоу «Голос. Дети» и несколько лет занималась в студии Аллы Пугачёвой «Рецитал». Отечественный композитор Игорь Крутой после выступления финалистки отметил, что в её творчестве заметно влияние Примадонны, но это неудивительно ввиду того, что Алла Борисовна долгое время общается с талантливой маленькой певицей и делится опытом.

Выступление Голомысовой заставило зрителей в зале с восторгом воспринять исполнение хита Пугачёвой «Эй, вы там, наверху», а членов жюри – активно подпевать. Второе и третье место в конкурсе «Детская Новая Волна» досталось белорусскому юному артисту Ярославу Соколику и узбекской исполнительнице Милане Пак. Спецприз от академии искусства Игоря Крутого достался британцу Эрику Антоняну.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:28

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