Ученые объяснили, почему землекопы нечувствительны к боли





Ученые уже давно знали, что голые землекопы являются уникальными существами. Они живут в тех местах, которые остальные их сородичи стараются избегать, имеют полную нечувствительность к боли и на них не действует разные опасные вещества, в том числе кислоты. Специалисты провели исследование и объяснили, с чем связаны подобные особенности данных существ.Для этого ученые взяли голых землекопов и родственные им виды, а затем установили их реакцию на три очень неприятных вещества: соляную кислоту, капсаицин красного перца и аллилгорчичное масло (AITC). С подобным воздействием данные млекопитающие регулярно сталкиваются в местах своего проживания. Нечувствительными к кислоте оказались все три вида исследуемых землекопов, к капсаицину – два, а к AITC – всего один.Самыми приспособленными были не «обычные» представители данных существ, а вид Cryptomys hottentotus, обитающий в ЮАР. Анализ ДНК показал, что данные землекопы имеют пониженную активность гена TRPA 1. Именно на него обычно воздействует AITC. Также нечувствительность к боли связана с белком NALCN, имеющим целый ряд полезных для выживания свойств.